Dörfles-Esbach vor 17 Stunden

Polizei registriert etliche Sachbeschädigungen

Zu mindestens zehn Sachbeschädigungen an unterschiedlichen Örtlichkeiten kam es seit Mitte November im Gemeindegebiet von Dörfles-Esbach. In allen Fällen wurde an den Tatorten Farbe gesprüht. Der oder...