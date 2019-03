Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Am Mittwochabend hat die Polizei in Forchheim zwei Männer festgenommen. Gegen 21 Uhr teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizeiinspektion Forchheim eine verdächtige Personengruppe im Bereich des John-F.-Kennedy-Rings mit. Zwei Männer wurden im Laufe der Fahndung schnell festgenommen. Eine weitere Zeugin hatte beobachtet, wie einer etwas in den Garten eines Anwesens warf. Dort wurden zwei Schraubenzieher gefunden. Die beiden 39 und 36 Jahre alten Männer wurden festgenommen, ein weiterer konnte jedoch flüchten. Wer verdächtige Beobachtungen auch im Bereich Ernst-Reuter-Platzes machen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.