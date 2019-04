Polizei nimmt Serientäter fest

Bereits in der vergangenen Woche nahmen Beamte der Polizeiinspektion Kronach einen 48-jährigen Mann aus Küps fest, der in der Nacht vom 1. auf den 2. April im Ortsbereich von Oberlangenstadt mehrere unverschlossene Garagen und Gartenhäuser aufsuchte, um daraus vorwiegend hochwertige Werkzeugmaschinen, aber auch zwei Fahrräder und ein Pocket-Bike zu entwenden.

Von einem aufmerksamen Anwohner, der durch verdächtige Geräusche wach geworden war, wurde der Mann beobachtet, wie er das Diebesgut zunächst an einem bzw. in einem Anhänger auf einem Parkplatz am Ortsrand zum späteren Abtransport bereitlegte.

Zwar versuchte der Dieb bei Eintreffen der verständigten Polizeistreifen zu flüchten, wurde aber nach kurzer Verfolgung eingeholt und festgenommen. Bei der später erfolgten Durchsuchung seines Wohnhauses stellten die Beamten umfangreiches Diebesgut sicher, woraus zu schließen war, dass der Verdächtige bereits länger auf gleiche Weise überwiegend im Großraum Küps unterwegs war. 19 Diebstähle und Einbrüche konnten so zwischenzeitlich geklärt werden. Der Entwendungsschaden liegt bei etwa 12 000 Euro.

Der Festgenommene wurde noch am Tag seiner Festnahme dem Haftrichter vorgeführt. Nachdem noch nicht alle in seinem Haus aufgefundenen Gegenstände, überwiegend Werkzeuge, Bildschirme und Kleinmaschinen, zugeordnet werden konnten, sucht die Polizeiinspektion Kronach nach weiteren Geschädigten.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09261/503-0 mit der Polizeiinspektion in Kronach in Verbindung setzen. pol