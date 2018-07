Polizei nimmt Raser 1200 Euro ab

pol



Statt mit den erlaubten 100 Stundenkilometern rauschte ein 34-jähriger Russe mit seinem Mercedes auf der Autobahn 9 mit 181 Sachen an einer Radarkontrolle vorbei. Am Mittwochnachmittag hatten Beamte der Verkehrspolizei ihre Messstelle am Bindlacher Berg aufgebaut. Während der vierstündigen Kontrolle passierten fast 8000 Fahrzeuge das Radargerät, 388 waren zu schnell unterwegs. Während 166 Fahrer eine Verwarnung bekommen, werden 222 Betroffene einen Bußgeldbescheid erhalten, 13 davon mit einem Fahrverbot. Der schnelle Russe konnte von einer Streife der Verkehrspolizei angehalten werden. Sein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro zahlte er vor Ort - in bar.