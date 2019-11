Polizei nicht immer erreichbar

Bereits in den vergangen und voraussichtlich auch in den kommenden Tagen kommt es im Telefonnetz des Polizeipräsidiums Unterfranken temporär zu Störungen und Ausfällen. Hiervon sei auch die Polizeiinspektion Bad Kissingen betroffen, wie das Präsidium mitteilt. Wer die Polizei braucht, sollte dennoch zunächst die zuständige Dienststelle anrufen, in Bad Kissingen also unter Tel.: 0971/714 90. Sollte diese, insbesondere in Notfällen, nicht erreichbar sein, wählt man am besten den Polizeinotruf, Tel.: 110, so der Rat aus dem Präsidium. pol