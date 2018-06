Polizei muss Streit unter Trinkern schlichten

An der Kettenbrücke gerieten am Mittwoch kurz nach 18 Uhr mehrere Personen aus der " Trinkerszene " in Streit. Zwei Frauen stritten sich um Alkohol , eine 37-Jährige versetzte einer 17-Jährigen einen Schlag ins Gesicht, weshalb sie ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musste. Zwei Personen, die 37-Jährige sowie ein 28-jähriger Mann wurden in Gewahrsam genommen und mussten ihren Rausch bei der Polizei ausschlafen.