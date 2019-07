Ein Ehestreit in Weißenbrunn am Samstag gegen 23.15 Uhr musste von der Polizei geschlichtet werden. Der 58-jährige Ehemann hatte im Verlauf der Auseinandersetzung seine 52-jährige Ehefrau zu Boden gestoßen. Die Gattin warf ihrem Mann daraufhin eine Plastikbox an den Kopf. Beide Ehepartner wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Außerdem kam es zu diversen Beschädigungen an der Wohnungseinrichtung. Ein Alkotest beim Mann ergab 0,94 Promille, die Frau kam auf 2,22 Promille. pol