Polizei kündigt verstärkte Kontrollen der Fahrradbeleuchtung an

Besonders in der "dunklen Jahreszeit", so appelliert die Forchheimer Polizei, ist es notwendig, dass Fahrräder mit der notwendigen Beleuchtungseinrichtung ausgestattet sind und diese auch funktionsfähig ist.

Alleine dass die notwendige Ausstattung vorhanden und betriebsbereit ist, genügt nicht. "Sie muss auch eingeschaltet werden!", so die Polizei.

Immer öfter müssten Beamte feststellen, dass Radfahrer ihr Fahrrad nicht mit der notwendigen lichttechnischen Einrichtung in Betrieb setzen und am Straßenverkehr teilnehmen. "Hierdurch werden zum einen die Radfahrer selbst einer nicht zu unterschätzenden Gefahren ausgesetzt, weil sie für andere Verkehrsteilnehmer schlecht erkennbar sind. Zum anderen können auch Radfahrer durch mangelnde Beleuchtung ihr Umfeld im Straßenverkehr nicht so wahrnehmen wie es erforderlich ist", heißt es in einem Aufruf der Polizei.

Aus Sicht der Forchheimer Ordnungshüter macht es durchaus Sinn, auffällige, gut sichtbare Kleidung zu tragen. Die gute Erkennbarkeit eines Radfahrers minimiere das Unfallrisiko. Das sei wichtig, denn Radfahrer hätten keine "Knautschzone".

Die Polizeiinspektion Forchheim weist deshalb darauf hin, dass in den nächsten Wochen verstärkt Kontrollen hinsichtlich der genannten Problematik durchgeführt werden sollen. Die Kontrollen sollen primär einen präventiven Charakter haben. Sicher fühlen sollte sich niemande. Es ist aber auch jederzeit möglich, heißt es in dem Schreiben der Polizei, dass bei nicht vorschriftsmäßigem Verhalten Bußgelder gegen die Radler verhängt werden.