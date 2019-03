Polizei kontrollierte den Schwerverkehr

Die Polizei setzte die Serie ihrer Schwerverkehrskontrollen an der Bundesstraße 279 fort. Diesmal wurden Fahrzeuge in Sendelbach angehalten. Dabei wurden acht Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz (ungenügende Pausen) festgestellt. In zwei Fällen war Ladung nicht ausreichend gesichert. Beanstandungen gab es auch, weil Frachtpapiere oder Nachweise über die Güterschadenhaftpflichtversicherung nicht mitgeführt wurden. Ferner gab es Geschwindigkeitsverstöße, und ein Traktorgespann hatte technische Mängel