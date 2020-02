Polizei kontrolliert

In der Faschingszeit kündigt die unterfränkische Polizei verstärkte Kontrollen im Bereich Jugendschutz und zur Vermeidung von Trunkenheitsfahrten an. Veranstalter sollten genau darauf achten, was und wie viel an die Jugendlichen ausgeschenkt wird. Eltern sollten ein Auge darauf haben, was ihre Sprösslinge trinken und wann sie nach Hause kommen. Eltern sollten mit ihrem Kind über das Thema Alkohol reden, heißt es in einer Mitteilung.

Vor einer Feier sollte man sich überlegen, wie man danach nach Hause kommt. Lassen Sie das Fahrzeug stehen, wenn Sie Alkohol getrunken haben, so die Polizei. Übermäßiger Alkoholkonsum ist oft der Grund für Streitigkeiten bis hin zu Körperverletzungen. Achten Sie während der Faschingsfeierlichkeiten auf sich und andere, so der Rat der Polizei. pol