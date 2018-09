Polizei kontrolliert am Würgauer Berg

Am vergangenen Wochenende führte die Polizei erneut Kontrollen am Würgauer Berg durch. Bei einer Laserkontrolle wurden insgesamt sieben Autofahrer beanstandet, die sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 50 km/h hielten. Davon müssen zwei mit einer Anzeige rechnen; fünf Fahrzeugführer erhielten eine Verwarnung. Der Schnellste war mit 85 km/h unterwegs. Vier auswärtige Motorradfahrer hielten sich nicht an das verhängte Durchfahrtsverbot und wurden gebührenpflichtig verwarnt.