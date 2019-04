Polizei klärt Unfallflucht schnell auf

Eine 53-jährige Frau, die am Dienstagnachmittag eine Unfallflucht begangen hatte, konnte von der Polizei schnell ermittelt werden. Die Unfallverursacherin hatte in der Färbergasse einen schwarzen BMW an der Fahrertüre angefahren und Sachschaden von 400 Euro hinterlassen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich darum zu kümmern. Skoda muss jetzt in die Werkstatt In der Ernst-Zinner-Straße wurde zwischen vergangenen Donnerstag, 28. März, 12 Uhr, und Dienstag, 2. April, 7 Uhr, ein weißer Skoda Fabia an der vorderen linken Stoßstange angefahren und Sachschaden von 500 Euro hinterlassen. Der Unfallverursacher meldete den Schaden nicht und machte sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen. pol