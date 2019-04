Polizei "kassiert" den Autoschlüssel

In der Lichtenfelser Straße wurde am frühen Sonntagmorgen ein 43-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert, der in seinem geparkten Fahrzeug hinter dem Steuer saß und längere Zeit wartete. Da bei der Kontrolle eine Atemalkoholkonzentration von 0,92 Promille gemessen wurde, wurde der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt sichergestellt. Gegen Mittag wurde dieser an den nun nüchternen Fahrzeugführer wieder ausgehändigt.