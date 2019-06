Polizei kämpft gegen die Raserei

Nachdem sie wiederholt Geschwindigkeitsüberschreitungen in diesem Bereich festgestellt hat, sieht sich die mittelfränkische Polizei veranlasst, vermehrt Radarkontrollen auf der Bundesstraße 8 zwischen Fürth und Neustadt an der Aisch durchzuführen.

Im vergangenen Jahr mussten die Beamten bei Messungen viele teils deutliche Geschwindigkeitsüberschreitungen feststellen, die Anzeigen zur Folge hatten. Auch die Unfallzahlen bewegen sich laut Polizei derzeit auf einem hohen Niveau. Allein 2018 krachte es auf diesem Streckenabschnitt zehn Mal schwer..

In Mittelfranken war im vergangenen Jahr nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache für 35 Prozent der tödlichen Verkehrsunfälle. "Rasen ist kein Kavaliersdelikt - Rasen tötet", schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung und kündigt für die nächsten Monaten verstärkte Kontrollen auf der B 8 an. Die Beamten appellieren an die Vernunft aller Verkehrsteilnehmer, die geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen und ausgewiesenen Überholverbote zu beachten. pol