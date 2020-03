Polizei holt Raser ohne Kennzeichen von der A 9

Einer Zivilstreife der Verkehrspolizei Bayreuth fiel am Montagnachmittag ein schwarzer SUV auf, der auf der Autobahn 9 ohne vorderes Kennzeichen unterwegs war. Der Fahrer raste mit seinem BMW X4 mit Geschwindigkeiten jenseits der 200 Stundenkilometer in Richtung Berlin und missachtete hierbei mehrere Geschwindigkeitsbeschränkungen.

Da die Zivilstreife nicht hinterherkam, wurde ein Videofahrzeug im weiteren Verlauf der Autobahn positioniert, um den Geländewagen einzufangen. Kurz vor dem Parkplatz Sophienberg wurde der BMW mit polnischer Zulassung aufgenommen. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern wurden mehrere Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. In der Spitze bretterte der BMW mit 206 Sachen dahin.

An der Anschlussstelle Bayreuth-Nord wurde er letztlich von der Autobahn geleitet und einer Kontrolle unterzogen. Das fehlende Kennzeichen hatte der 36-jährige Fahrer im Fahrzeuginneren auf dem Boden liegen. Anhand der Beschaffenheit des Stoßfängers war ersichtlich, dass der Mann das Kennzeichen wohl bewusst noch nie an seinem Fahrzeug angebracht hatte.

Zudem fanden die Beamten zwischen dem Fahrersitz und der Mittelkonsole zwei Macheten mit einer Klingenlänge von je 45 Zentimetern sowie eine schwarze Sturmhaube. Der Mann gab zwar an, dass er in Polen eine Gärtnerei besitzt, jedoch hatte er keine plausible Erklärung, für was er die Sachen auf der Fahrt von Spanien nach Polen benötigte.

Die Beamten stellten die Hieb- und Stoßwaffen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs und eines Verstoßes nach dem Waffengesetz ein.

Für die Geschwindigkeitsüberschreitungen durfte der 36-Jährige an Ort und Stelle 900 Euro Sicherheitsleistung hinterlegen. Zudem erwartet ihn jetzt auch ein Fahrverbot von zwei Monaten. pol