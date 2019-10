Polizei hilft Rollerfahrer

Keine schwerwiegenden Mängel hat die Polizei Höchstadt am Sonntagvormittag bei Zweiradkontrollen festgestellt. In einem Fall erwies sich die Kontrolle laut Polizei sogar als Glück für einen auswärtigen Rollerfahrer, da dessen Hauptständer nur noch locker befestigt war und sich nicht mehr einklappen ließ. Dies hätte im schlimmsten Fall bei einer Kurvenfahrt zu einem Sturz führen können. Das Zweirad wurde vor Ort durch die Beamten wieder in einen verkehrssicheren Zustand gebracht, so dass der Mann seine Fahrt fortsetzen konnte. pol