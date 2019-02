Polizei hebt Drogenlabor in Ebern aus

Ermittlungen der Kriminalpolizei Schweinfurt in enger Abstimmung mit der Bamberger Staatsanwaltschaft führten bereits Anfang Dezember zum Auffinden eines Drogenlabors in Ebern. Die Fahndung nach dem Mieter der Wohnung, Gianni Sießlack, läuft auf Hochtouren, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mitteilten. Durch die Veröffentlichung eines Bildes des Mannes erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung auf den Verdächtigen.

Im Zuge anderweitiger Ermittlungen erlangte die Kriminalpolizei Schweinfurt Hinweise darauf, dass ein 28-Jähriger offenbar einen schwunghaften Handel mit Methamphetamin betreibt. Bei einer Durchsuchung am 6. Dezember in der Wohnung des Tatverdächtigen in Ebern konnte im Keller eine Vielzahl von Rauschgiftutensilien, die zur Herstellung von Crystal benötigt werden, aufgefunden werden.

Mit Unterstützung des Gefahrguttrupps der Verkehrspolizei Biebelried und von Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes wurde das Crystal-Labor sichergestellt. Die Polizei geht davon aus, dass der Tatverdächtige in seinem Keller eine größere Menge Crystal hergestellt und veräußert hat.

Auf der Flucht

Der dringend tatverdächtige Gianni Sießlack selbst war während der Durchsuchung nicht anwesend; er ist seitdem flüchtig. Nachdem das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg aufgrund des dringenden Tatverdachts der unerlaubten Herstellung von Methamphetamin und des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge einen Haftbefehl erlassen hat, wird seitdem nach dem 28-Jährigen gesucht. Da laut Polizei die Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung vorliegen, werden nun auch der Name und ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht und die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung gebeten.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Bamberg bitten um Hinweise aus der Bevölkerung unter Telefon 09721/2021731 und fragen: Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort von Gianni Sießlack machen? Wer hat Gianni Sießlack seit dem 6. Dezember 2018 gesehen? Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen? red