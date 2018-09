Polizei hatte den richtigen Riecher

Eine Streifenbesatzung der Polizei kontrollierte am Montag gegen 7.30 Uhr in Garitz einen Opel-Fahrer. Dabei nahmen die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Fahrer wahr. Der Mann gab an, am Abend zuvor Amphetamin und Marihuana konsumiert zu haben. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Daraufhin wurde auf freiwilliger Basis eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Zudem wurden in der Wohnung des Opel-Fahrers bei einer freiwilligen Nachschau verschiedene Betäubungsmittel gefunden. pol