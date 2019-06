Polizei hat Biker im Blick

Die im Jahr 2018 neu eingerichtete Motorradkontrollgruppe der Polizei Oberfranken war auch am vergangenen Pfingstwochenende wieder im Dienst. Dabei stellten die Spezialisten mehrere, teilweise gravierende Verstöße gegen geltende straßenverkehrsrechtliche Vorschriften fest, berichtet die Polizei. Während sich der überwiegende Teil der kontrollierten Motorradfahrer an die Verkehrsregeln hielt und eine angepasste Fahrweise an den Tag legte, versuchten einzelne Fahrer durch eine immer rasantere Fahrweise und illegale Umbauten an ihren Maschinen, Anerkennung und Respekt innerhalb der Szene zu gewinnen. Daraus resultierten erhöhte Unfallzahlen, Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer sowie Belästigungen der Anwohner durch übermäßigen Verkehrslärm.

Illegale Umbauten

Bei den Kontrollen der Motorradfahrer richteten die Polizeibeamten ihr Augenmerk insbesondere auf illegale Umbauten der Krafträder. So mussten die Polizisten sechs Zweiradfahrer beanstanden, da sie zum Teil gefährliche Veränderungen an ihren Maschinen vorgenommen hatten. Die von den Spezialisten festgestellten Manipulationen reichten hierbei von unzulässigen Bremshebeln, zu lauten Auspuffanlagen bis hin zu nicht eingetragenen Ritzeln. Ein Motorrad stellten die Polizisten zur Erstellung eines gerichtsverwertbaren Gutachtens sicher. Zusätzlich zu den mobilen Kontrollen überwachten die Polizeibeamten auf bekannten Motorradstrecken die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. Spitzenreiter war ein Biker aus dem Sonneberger Zulassungsbereich, der auf der Bundesstraße B 4 bei erlaubten 100 Stundenkilometer mit 156 Sachen gemessen wurde. Den Fahrer erwarten jetzt ein empfindliches Bußgeld sowie ein zweimonatiges Fahrverbot. Auch zukünftig werde die Motorradkontrollgruppe zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in konzertierten Aktionen Kontrollen durchführen. pol