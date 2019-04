Polizei führt Ehepaar wieder zusammen

Am verkaufsoffenen Sonntag wollte ein ortsfremdes Ehepaar Kronach besuchen. Leider verloren sich die Eheleute in einem Geschäft in der Innenstadt aus den Augen. Als die Ehefrau ihren Mann nicht mehr fand und auch nicht wusste, wo das Auto geparkt war, bat sie die Polizei um Hilfe. Das Stadtgebiet wurde daraufhin weiträumig abgesucht. Schließlich konnte der Ehemann in der Adolf-Kolping-Straße nach seiner Frau suchend angetroffen werden. Die Familienzusammenführung wurde dann freudestrahlend auf der Wache durchgeführt. pol