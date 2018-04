Polizei Forchheim hat einen Videobeweis

Am Mittwochmittag parkte eine 34-Jährige ihren braunen Opel auf dem oberen Parkdeck des Klinikums Forchheim in der Krankenhausstraße. Als sie wenig später zuhause war, stellte sie einen Kratzschaden hinten rechts fest. Die Polizeiinspektion Forchheim hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem eine Videoüberwachung in diesem Bereich existiert. pol