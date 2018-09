Polizei findet Waffen

Zwei nach dem Gesetz als verbotene Gegenstände eingestufte Waffen wurden im Rahmen von Kontrollen durch Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Erlangen sichergestellt. Zunächst konnte im Fahrzeug eines 27-Jährigen, welcher am Freitag, 7. September, gegen 9.30 Uhr auf der A 3 bei Heßdorf, Fahrtrichtung Frankfurt, kontrolliert wurde, ein Schlagring gefunden und sichergestellt werden. Gegen 23.15 Uhr am selben Tag wurde dann bei einer Kontrolle auf der Rastanlage Steigerwald-Nord in Wachenroth ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker entdeckt. Dieser wies nicht das erforderliche Prüfzeichen auf und ist somit als verbotener Gegenstand einzustufen. Die "Lampe" lag auf der Rücksitzbank im Pkw eines 25-Jährigen und wurde ebenfalls sichergestellt.Gegen beide Personen wurden Ermittlungsverfahren aufgrund Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet. pol