Polizei findet Drogen im Auto und in Wohnung

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagnachmittag gab es bei einer 33-jährigen Autofahrerin Hinweise darauf, dass sie unter Drogeneinfluss stand. Deshalb wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet. Die Polizei stellte die Schlüssel des Autos sicher. Da bei der Kontrolle im Fahrzeug auch Betäubungsmittel gefunden worden waren, folgte noch eine Nachschau in der Wohnung, wo weitere verschiedene Drogen in geringen Mengen entdeckt und sichergestellt wurden. Nach Abschluss der Ermittlungen wird die Anzeige der Staatsanwaltschaft vorgelegt. pol