Polizei fasst Verdächtigen aus Ebern

Nachdem seit Mittwoch auch mit Unterstützung der Bevölkerung nach einem 28-Jährigen gesucht worden ist, führten die intensiven Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft in Bamberg nun zum Erfolg. Am Donnerstagnachmittag wurde der Tatverdächtige aus Ebern im Kreis Bamberg festgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Die Kripo Schweinfurt hatte in Ebern bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen im Keller eine Vielzahl von Drogenutensilien, welche zur Herstellung von Crystal benötigt werden, gefunden. Der dringend tatverdächtige Mieter selbst war während der Durchsuchung nicht anwesend und seitdem flüchtig. Nach ihm wurde seitdem per Haftbefehl und seit Mittwoch auch mit einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht. Die intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Schweinfurt und der Staatsanwaltschaft Bamberg führten neben zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung bereits am Donnerstagnachmittag zu einem Erfolg. Der 28-Jährige wurde mit Unterstützung von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Oberfranken in der Wohnung eines Bekannten in Scheßlitz festgenommen.

Der 28-Jährige wurde am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der ihm den Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der unerlaubten Herstellung von Methamphetamin und des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eröffnet hat. Er wurde ins Gefängnis eingeliefert. red