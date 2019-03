Polizei fasst Ladendiebe

Dank eines aufmerksamen Geschäftsmannes aus Ebern konnte die Polizei drei georgische Ladendiebe aus dem Raum Bamberg festnehmen.

Am Mittwoch gegen 12.45 Uhr fielen drei Personen in einem Geschäft in der Bahnhofstraße in Ebern durch ihr Verhalten auf, wie die Eberner Polizei mitteilte. Da der Geschäftsinhaber sofort die Polizei informierte, konnte die Personengruppe bei einer Fahndung mit mehreren Streifen im Stadtgebiet angetroffen und festgenommen werden.

Beute im Rucksack

Im mitgeführten Rucksack wurde laut Polizeiangaben Diebesgut von mehreren Hundert Euro aufgefunden. Die Ermittlungen ergaben, dass das Diebesgut aus mindestens drei Geschäften im Stadtgebiet Ebern entwendet wurde. Zwei Personen dieser Gruppe waren in der Vergangenheit bereits mehrmals wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten. red