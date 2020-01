Polizei fasst Geiselnehmer

Polizeibeamten der Haßfurter Inspektion ist es bei einem Einsatz am vergangenen Mittwoch gelungen, einen offensichtlich psychisch belasteten 26-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen. Der Tatverdächtige hatte in seiner Wohnung in Haßfurt eine Frau mit einer Schere bedroht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg befindet sich der 26-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt, wie das Polizeipräsidium für Unterfranken in Würzburg und die Staatsanwaltschaft Bamberg am Montag gemeinsam mitteilten.

Notruf geht bei der Polizei ein

Gegen 10.30 Uhr erreichte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken der Notruf, dass ein 26-Jähriger Familienmitglieder in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer bedrohe. Unverzüglich machten sich Streifen der Haßfurter Polizei und umliegender Dienststellen auf den Weg zum Einsatzort.

In der Wohnung selbst hatte der 26-Jährige eine Frau, die als Gast bei der Familie war, in seine Gewalt gebracht. Er drohte laut den Angaben, sie mit einer Schere zu verletzen und sie umzubringen. Noch vor Eintreffen des Spezialeinsatzkommandos gelang es den Ordnungshütern in einem günstigen Moment, den 26-Jährigen zu überwältigen, so dass sein Opfer zumindest körperlich unverletzt blieb.

Untersuchungshaft angeordnet

Der offensichtlich psychisch belastete Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Haftzelle. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Schweinfurt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg erfolgte am Donnerstag die Vorführung des Mannes beim Ermittlungsrichter. Er ordnete wegen des dringenden Tatverdachts der Geiselnahme die Untersuchungshaft für den 26-Jährigen an. red