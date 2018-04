Polizei fahndet nach Graffiti-Täter

In der Zeit zwischen dem 7. und 10. April war ein unbekannter Täter in der Theuerstadt unterwegs und beschmierte die dortige Mauer des Pfarramts mit einem hellbraunen Spray. Ebenso wurde etwa 150 Meter weiter, in der Oberen Königstraße, mit demselben Graffiti eine Hauswand beschmiert. Nun sucht die Polizei nach dem unbekannten Täter. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210 entgegen.