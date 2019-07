Polizei fahndet nach Graffiti-Sprayern

Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro entstand am Freitagabend durch Graffiti-Sprühereien in Hirschaid.

Ein bislang unbekannter Täter beschmierte im Zeitraum von 19 bis 22.30 Uhr in der Wiesenstraße eine Gebäudewand sowie einen Stromverteilerkasten unter anderem mit einem Hakenkreuz in blauer Farbe. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Wiesenstraße festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-0 in Verbindung zu setzen. pol