Polizei erteilt Platzverweise und passt auf

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, kontrolliert die Polizei weiterhin die Ausgangsbeschränkungen.

Am Mittwoch registrierte die Polizei 60 Einsätze in ganz Unterfranken, wie das Präsidium in Würzburg gestern mitteilte. Davon fielen 19 Polizeieinsätze auf die Region Main-Rhön; das sind die vier Landkreise Haßberge, Rhön-Grabfeld, Schweinfurt und Bad Kissingen sowie die Stadt Schweinfurt. In Wonfurt und Hofheim sowie in weiteren Orten außerhalb des Landkreises Haßberge kontrollierten die örtlich zuständigen Beamten Personen, die sich entgegen den Ausgangsbeschränkungen mit Freunden trafen oder sonstige Unternehmungen ohne triftigen Grund vornahmen. Ermittlungsverfahren wurden daher eingeleitet.

In Bad Neustadt an der Saale musste eine Streifenbesatzung eine Grillparty auflösen. Die Anwesenden waren erheblich alkoholisiert. Ihnen wurden Platzverweise erteilt.

Die Polizei appelliert an die Menschen in Unterfranken, die Ausgangsbeschränkungen einzuhalten und auf genügend Abstand zu anderen Personen zu achten. Eltern sollen auf ihre Kinder einwirken, dass sie die Regelungen befolgen, die wichtig sind, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. red