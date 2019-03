Polizei ertappt Promillefahrer

Am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr wurde während einer Verkehrskontrolle in der Carl-Benz-Straße in Ebern bei einem 58-jährigen VW-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest erreichte der Mann einen Wert von 0,66 Promille. Die Folgen dieser Alkoholfahrt sind 500 Euro Geldbuße, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. red