Litzendorf vor 13 Stunden

Polizei ertappt Alkoholsünder

Unter Alkoholeinfluss setzte sich am Mittwochnachmittag ein 67-jähriger Mann hinter das Steuer seines Pkw und geriet in eine in der Litzendorfer Straße in Schammelsdorf durchgeführte Verkehrskontrolle...