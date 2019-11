Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

In der Nürnberger Straße fuhr am vergangenen Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr ein Mercedes-Fahrer einen blauen Ford an. Weil der 39-jährige Unfallverursacher an dem Pkw nur einen Zettel hinterlassen hatte, der aufgrund des schlechten Wetters nicht mehr lesbar war, muss er sich nun wegen Unfallflucht verantworten. An beiden Fahrzeugen ist Sachschaden von knapp 3000 Euro entstanden. Handy-Dieb wird in Auto fündig In einer Tiefgarage in der Anna-Maria-Junius-Straße wurde am Samstagnachmittag zwischen 16.45 und 18.15 Uhr aus einem unversperrten Personenwagen ein auf dem Beifahrersitz liegen gelassenes Handy gestohlen. Das Mobiltelefon der Marke Samsung Galaxy A 70 hat einen Zeitwert von geschätzten 300 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen. pol