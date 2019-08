In der Lindenstraße ereignete sich am Sonntagmittag eine Unfallflucht. Ein 73-Jähriger hatte beim Vorbeifahren mit seinem Chrysler den Außenspiegel eines VW Polos touchiert und war ohne anzuhalten weitergefahren. Durch die Beobachtungen einer aufmerksamen Zeugin konnte der Fahrer von der Polizei ermittelt werden. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von etwa 600 Euro. pol