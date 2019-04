Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Die Eberner Polizei hat einen Fahndungserfolg erzielt und einen Verdächtigen in einem Fall von Sachbeschädigung geschnappt. In der Nacht zum 29. Juli waren mehrere historische Fensterscheiben an der Stadtpfarrkirche Ebern durch Steinwürfe demoliert worden. Dabei ist erheblicher Sachschaden entstanden. Nach umfangreichen Ermittlungen anhand aufgefundener Spuren konnte jetzt ein 44-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden, der früher in Ebern wohnte und später nach Bamberg und anschließend nach Bad Kissingen gezogen ist. Der 44-Jährige wird nun angezeigt.