Polizei ermittelt in Sachen Unfallfluchten

In der Zeit vom Montag, 23. September, bis Dienstag, 1. Oktober, wurde im Parkhaus Zinkenwehr ein silberfarbener VW Polo von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Fahrzeugführer beging Unfallflucht und hinterließ einen Streifschaden im vierstelligen Bereich an der Fahrerseite des Pkw. Ebenfalls einfach aus dem Staub hat sich ein Unfallverursacher am Mittwoch gemacht. In der Zeit von 16.45 bis 17 Uhr hat der oder die Unbekannte den linken Außenspiegel eines parkenden schwarzen BMW beschädigt. Hier beläuft sich der angerichtete Schaden auf etwa 500 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Coburger Polizei wegen Unfallflucht. Hinweise von Zeugen sind an die Polizeiinspektion Coburg erbeten.