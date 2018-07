Polizei ermittelt bei Unfallfluchten

pol



Gleich mehrere Fälle von Unfallflucht beschäftigen aktuell die Bamberger Polizei . Zunächst beschädigte ein unbekannter Autofahrer im Verlaufe des Mittwochs auf dem Rewe-Parkplatz in der Würzburger Straße ein abgestelltes Auto im Bereich der linken Seite. Dem Halter entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Ein Unfall mit einem unbekannten Fahrradfahrer ereignete sich am Nachmittag in der Zollnerstraße. Der Radler, der in Richtung Troppauplatz davonfuhr, richtete an einem geparkten Fahrzeug einen Schaden von etwa 200 Euro an. Ein weiteres geparktes Auto wurde am Mittwochmorgen in der Hornthalstraße von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Das geparkte Auto wurde im Bereich der Stoßstange beschädigt, wodurch ein Schaden in Höhe von circa 300 Euro entstand. Wer kann Hinweise zu den geschilderten Fällen geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210.