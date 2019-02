Polizei ermittelt 24-jährigen Langfinger

Hungrige Täter müssen sich verantworten Zwei Männer im Alter von 19 und 22 Jahren bestellten am Mittwochmittag in einem Supermarkt beim dortigen Metzger eine Brotzeit, aßen diese im Geschäft - allerdings ohne an der Kasse zu bezahlen. Als der Schwindel aufflog, flüchtete der 19-Jährige aus dem Geschäft, während sein Mittäter die Waren dann doch noch an der Kasse zahlte. Kurze Zeit später kam der 22-Jährige zum Geschäft zurück, wo er schließlich von der Polizei in Empfang genommen wurde. Die beiden hungrigen Täter müssen sich wegen Ladendiebstahls verantworten. Halter entsteht Schaden von 1000 Euro In der Amalienstraße richtete ein unbekannter Autofahrer an einem geparkten Ford Focus Sachschaden von mindestens 1000 Euro an. Der Wagen wurde dort zwischen Dienstagabend, 20.30 Uhr, und Montagmorgen, 8.30 Uhr, am vorderen linken Kotflügel vermutlich während eines Wendemanövers angefahren. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen. Die Bamberger Polizei konnte jetzt einen 24-jährigen Mann ermitteln, der für einen Geldbörsen- und Handydiebstahl Ende Dezember in einer Gaststätte im Sandgebiet verantwortlich ist. Der Mann sitzt zwischenzeitlich wegen gleichgelagerter Straftaten im Gefängnis. 31-Jähriger räumt Crystal-Konsum ein Während der Kontrolle eines 31-jährigen Mannes am Mittwochmittag am Bahnhof in der Ludwigstraße entdeckten die Beamten bei diesem diverse Rauschgiftutensilien, an denen sich noch Crystal-Anhaftungen befanden. Der Mann räumte der Polizei gegenüber den regelmäßigen Konsum von Crystal ein, weshalb er sich nun wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten muss. pol