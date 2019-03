Polizei entstempelt Kennzeichen

Die Überprüfung eines Autos am Mittwochnachmittag im Bereich Bamberg-Ost durch Schleierfahnder der Verkehrspolizei ergab, dass der Versicherungsschutz für das Fahrzeug erloschen war. Die amtlichen Kennzeichen wurden durch die Beamten noch vor Ort entstempelt und die Weiterfahrt untersagt. Die 55-jährige Fahrerin, die auch Fahrzeughalterin ist, erhält nun eine Strafanzeige wegen des fehlenden Versicherungsschutzes.

Roller war erheblich

zu schnell unterwegs Bei der Kontrolle eines Mofarollers am Mittwochnachmittag im Hafengebiet durch eine Streife der Verkehrspolizei stellte sich heraus, dass das Zweirad fast 30 km/h schneller als die erlaubten 25km/h fuhr. Den hierfür erforderlichen Führerschein konnte der 16-jährige Fahrer nicht vorweisen. Er räumte jedoch "geschwindigkeitsfördende Manipulationen" an seinem Gefährt ein. Eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis kommt auf ihn zu. Fahrerflucht im Parkhaus Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an einem schwarzen BMW X 1, der am Mittwoch zwischen 7.45 und 9.20 Uhr im Parkhaus in der Schützenstraße geparkt war. Der unbekannte Unfallverursacher, der die Fahrertür des X1 touchiert und beschädigt hatte, verließ anschließend die Örtlichkeit, ohne den Schaden zu melden.

Rauschgift bleibt nicht verborgen Während einer Polizeikontrolle in der Innenstadt am Mittwochabend versuchte ein 26-jähriger Mann sich unbemerkt einer Packung Tabak zu entledigen, was allerdings misslang. Bei der Durchsicht des weggeworfenen Gegenstandes fanden die Beamten schließlich eine kleine Menge Marihuana. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt und der Mann muss sich nun wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. pol