Polizei deckt Verstöße in Spielotheken auf

Es gab einiges zu beanstanden und zu ahnden: Bei einer Kontrolle der Spielotheken im Coburger Stadtgebiet brachten die Coburger Polizisten in der Nacht auf Dienstag vier Verstöße zur Anzeige. Bei den Kontrollen, die zwischen Mitternacht und 2 Uhr stattfanden, stellten die Beamten mehrere Verstöße gegen die Gewerbeordnung fest. Die Aufstellung der Automaten in den Spielotheken entsprach nicht den Vorschriften. Minderjährige konnten während der Kontrollen in den Spielotheken nicht festgestellt werden. Die erfassten Ordnungswidrigkeitsanzeigen werden nun seitens der Polizei an das zuständige Ordnungsamt weitergeleitet. Dieses wird dann prüfen, ob die polizeilich festgestellten Verstöße behoben wurden. Bei Verstößen gegen die Gewerbeordnung in Spielotheken kann es zur Festsetzung nicht unerheblicher Bußgelder durch die Überwachungsbehörde kommen, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. pol