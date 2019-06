Polizei bringt Schreihals in die Zelle

In der Haftzelle der Kulmbacher Polizei endete ein "Streifzug" eines aggressiven, amtsbekannten 21-Jährigen aus dem Kulmbacher Landkreis. Er hatte am Montagabend gepöbelt, Beleidigungen ausgesprochen und ein Auto beschädigt.

Gegen 20.30 Uhr teilte ein Zeuge der Kulmbacher Polizeiinspektion mit, dass ein junger Mann in der Oberen Stadt herumgrölen und Passanten beleidigen würde. Eine Streife erblickte den Störenfried auch gleich bei der Anfahrt in der Buchbindergasse. Hier bedachte der alkoholisierte 21-Jährige die Beamten auch sogleich mit einem ausgestreckten Mittelfinger, nach zahlreichen, weithin hörbaren Beleidigungen nahmen sie ihn kurzerhand fest.

Dabei ließ der keine Gelegenheit aus, die Ordnungshüter mit unflätigen Äußerungen zu bedenken, auch zu Tätlichkeiten gegen die Polizisten ließ er sich hinreißen. Nachdem er sicher in der Zelle verwahrt war, kümmerten sich die Beamten um seine Taten auf dem Weg von der Oberen Stadt in die Buchbindergasse. Hier stellten sie mindestens ein beschädigtes Auto fest, gegen das der 21-Jährige laut Zeugenangaben getreten hatte. Außerdem brachten sie in Erfahrung, dass er bei seiner Pöbelei in einem Imbiss zwei weitere Gäste mit einem Getränk überschüttet haben soll. Mögliche Geschädigte werden gebeten, unter Telefon 09221/6090 Kontakt zur Polizei aufzunehmen. pol