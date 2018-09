Polizei blitzt an Schulwegen

Am Freitagvormittag hat die Verkehrspolizei Bamberg im Rahmen der Schulwegüberwachung Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. In der 30er-Zone in Leutenbach in Richtung Kirche fuhren von 7 bis 9 Uhr insgesamt 230 Fahrzeuge durch die Kontrollstelle. Elf Fahrzeugführer mussten verwarnt werden. Der Schnellste war mit 49 km/h unterwegs. Eine weitere Messstelle war von 9.45 bis13 Uhr am Ortseingang Weilersbach aus Richtung Rettern, ebenfalls im 30 km/h-Bereich, eingerichtet. Hier passierten 445 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Der Schnellste fuhr 59 km/h. Fünf Fahrzeugführer mussten angezeigt und 33 verwarnt werden.