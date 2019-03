Polizei bittet Zeugen um Unterstützung

Bei den Ermittlungen zum Hergang eines Verkehrsunfalls am Sonntag in der Zollnerstraße sucht die Bamberger Polizei nach Zeugen. Kurz vor 14.45 Uhr kam es zwischen den Kreuzungen zur Brennerstraße und zur Neuerbstraße beim Ausparken zum Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen bedarf es zur Klärung der Unfallursache der Aussage von Zeugen. Personen, die den Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in der Zollnerstraße beobachten konnten und/oder sachdienliche Angaben zur Unfallursache geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg-Stadt unter Tel. 0951/9129-210 zu melden. pol