Polizei beschlagnahmt 500-PS-Boliden

Einen Mercedes AMG C63 hat am Montagnachmittag die Verkehrspolizei Bayreuth auf der Autobahn 9 beschlagnahmt. Eine Streife bemerkte das Berliner Fahrzeug auf der Fahrt in Richtung Norden. Nachdem eine Überprüfung ergab, dass der Sportwagen mit über 500 PS zur Fahndung ausgeschrieben war, wurde er bei Bayreuth mit mehreren Streifenwagen aus dem Verkehr gezogen. Da der Fahrer, ein 25-jähriger Berliner, im Verdacht steht, in Berlin an einem illegalen Autorennen teilgenommen zu haben, hatte das Amtsgericht Berlin-Tiergarten einen Beschluss erlassen, nach welchem der Bolide zu beschlagnahmen war. Die Bayreuther Polizisten ließen das Fahrzeug abschleppen. Der 25-Jährige, seine Frau und seine Tochter mussten die Heimfahrt mit einem Mietwagen fortsetzen. pol