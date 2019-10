Bayreuth 13.10.2019

Polizei beendet Holztransport

Am Samstag, gegen 16.30 Uhr, fiel einer Polizeistreife in Plankenfels ein landwirtschaftliches Gespann auf. Die Aufmerksamkeit erregte ein junger Mann auf der Ladefläche. Mit dem Traktor (plus Anhänge...