Polizei beendet Drogenfahrten

Zwei Autofahrer, die unter Drogeneinfluss unterwegs waren, sind am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag auf der A 3 von Streifen der Verkehrspolizei Erlangen aus dem Verkehr gezogen worden. Zunächst wurde am Donnerstag um 9.40 Uhr an der Rastanlage Aurach-Süd ein 29-Jähriger mit einem Klein-bus überprüft. Nachdem sich Hinweise auf Drogenmissbrauch ergaben, wurde ein Vortest durchgeführt. Der Test war positiv auf die Einnahme von Opiaten. In der Nacht zum Freitag gegen 0.45 Uhr wurde dann auf Höhe der Ausfahrt Höchstadt-Ost ein 36-Jähriger, ebenfalls mit einem Kleinbus unterwegs, kontrolliert. Auch hier wurden Hinweise auf die Einnahme von Drogen festge-stellt. Durch einen Vortest erhärtete sich der Verdacht. Dieser war positiv auf Amphetamin und Kokain.