Polizei achtet auf die Biker

Die Haßfurter Polizei richtete am Sonntagvormittag bis in den frühen Nachmittag eine zielgerichtete Kontrolle bei motorisierten Zweiradfahrern auf der Staatsstraße 2447 (ehemalige Bundesstraße 26) auf Höhe Ziegelanger ein. Dabei gab es mehrere Beanstandungen, wie die Inspektion am Montag mitteilte.

Aufgrund der guten Wetterbedingungen waren einige Motorradfahrer unterwegs. Insgesamt wurden 34 Motorräder angehalten und kontrolliert. Hierbei handelte es sich fast ausschließlich um Tourenfahrer auf der Durchfahrt, die ihr Motorrad zum Ende der Saison ein letztes Mal bewegten.

An drei Krafträdern wurden Beanstandungen in Form von technischen Mängeln festgestellt. Auffallend war laut Polizei, "dass es trotz Saisonende, speziell bei der Bereifung, zu keinen Beanstandungen kam".

Mit den Kontrollen war die Arbeit jedoch noch nicht beendet. Zusätzlich hatten sich weitere Beamte mit der Laserpistole positioniert. Hierbei wurden genau 15 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Zwei Verkehrsteilnehmer erwartet ein Bußgeld. Unter den 15 Beanstandungen waren lediglich zwei Motorradfahrer, die zu schnell unterwegs waren.

Zusätzlich entdeckte eine Streife nach der Kontrollaktion in der Stadtmitte von Zeil ein Kleinkraftrad, das mit einer Geschwindigkeit von 40 Stundenkilometern unterwegs war. Der 44-jährige Fahrer aus dem Landkreis Haßberge gab zu, dass das Zweirad 45 Stundenkilometer läuft und er dafür keinen Führerschein besitzt. Außerdem war der Mann alkoholisiert: knapp 0,9 Promille ergab der Test für den Mann. red