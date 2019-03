PolitTalk zur Europawahl

Drängende Fragen im Vorfeld der Europa-Wahl will der Kreisverband der Europa-Union Hammelburg im Rahmen seiner nächsten PolitTalk Veranstaltung mit den Bürgern der Region diskutieren. Reinhard Schaupp hält ein Eingangsreferat mit dem Thema: "Europa vor der Wahl - die zentralen Herausforderungen für die Zukunft des Kontinents". Nach seiner Überzeugung können die weltweiten Herausforderungen nur durch globale Kooperation bewältigt werden. Dabei spielt die Europäische Union eine zentrale Rolle. Edgar Hirt wird einige kurze VideoClips über die europäischen Institutionen präsentieren. Anschließend ist Gelegenheit für Fragen und Diskussion. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 26. März, um 19 Uhr im Schützenhaus in Elfershausen statt. dübi