Politisches Nachtgebet für Gerechtigkeit

In der alt-katholischen Kirche wird am heutigen Donnerstag, 8. August, 19 Uhr, wieder das ökumenische politische Nachtgebet stattfinden. Die katholische Betriebsseelsorge, der evangelische Dienst in der Arbeitswelt und die alt-katholische Gemeinde laden zu diesem biblischen Impuls ein. Dabei werden aktuelle Fragen zur Gerechtigkeit besprochen. Deshalb lautet das Leitwort: "Blickrichtung Gerechtigkeit!" Verschiedene Standpunkte ergeben verschiedene Sichtweisen auf ein Thema, das für das Zusammenleben in Gesellschaft und Stadt entscheidend ist. Das Gespräch moderiert der Betriebsseelsorger Norbert Jungkunz. red