Politischer Stammtisch der FDP

Die FDP Bad Kissingen trifft sich zu ihrem Stammtisch am Donnerstag, 21. Februar, ab 19.30 Uhr

in Schuberts Wein und Wirtschaft. Themen werden Berichte aus der Kommunalpolitik und dem Bezirkstag sein.

Im Augenblick stehen ja alle Haushalte zur Entscheidung an. Neue Entwicklungen der FDP zur "Frauenquote" auf dem Landesparteitag der FDP in Erlangen sollen auch angesprochen werden. Adelheid Zimmermann ist eine Befürworterin der Quote. Außerdem geht es um die Europawahlen im Mai 2019. sek