Am Samstag, 16. März, 10 Uhr, findet im Gasthof Hümmer in Breitengüßbach, Bamberger Straße 22, ein politischer Frühschoppen statt. Die Europaabgeordnete Monika Hohlmeier spricht über die bevorstehende Europawahl am 26. Mai. Die Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner wird ebenfalls anwesend sein. Anschließend gibt es ein Weißwurstfrühstück. Die Rentner- und Pensionistengemeinschaft lädt alle Interessierten ein. red